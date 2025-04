[MAJ] La Nintendo Switch 2 est en précommande à son prix le plus bas chez Cultura et Amazon

Alors que pas mal de contraintes accompagnent la précommande de la Switch 2 auprès de Nintendo, les revendeurs habituels ont accéléré le pas en les ouvrant également de leur côté. Comme on pouvait s’y attendre, la note est un peu moins salée. Mais à l’heure actuelle, c’est Cultura et Amazon qui proposent l’offre la plus intéressante.