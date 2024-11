La console portable ASUS Rog Ally Z1 est disponible à moins de 350€ à l’approche du Black Friday

Où obtenir l’ASUS Rog Ally Z1 à prix réduit pendant le Black Friday ?

Si cela vous intéresse, c’est la Fnac qui propose cette promotion sur la plateforme nomade de la société taïwanaise. Tarifée habituellement à 499,99€, celle-ci est désormais disponible à seulement 349,99€ pendant quasiment un mois entier. Une affaire à ne surtout pas rater si vous attendiez le bon moment pour acquérir une machine capable de faire tourner vos titres PC favoris partout où vous allez !

Commercialisée depuis l’an dernier, l’ASUS Rog Ally Z1 est une version moins puissante et autonome que ses grandes sœurs, les Ally Z1 Extrême et X. Cependant, cela ne l’empêche pas de rester très utile et attractive au sein du marché des consoles portables. Fonctionnant sous Windows 11 et prenant en charge la norme Wi-Fi 6E, elle est notamment équipée d’un processeur AMD Ryzen doté d’une finesse de gravure de 4 nm et d’un boost atteignant 4,9 GHz, d’une mémoire vive de 16 Go de RAM LPDDR5, d’un écran tactile Full HD 120 Hz de 7 pouces, et d’un SSD de 512 Go en guise d’espace de stockage.

Vous hésitez encore à craquer ? Dans ce cas, rappelons que cette machine est également compatible avec la technologie audio Dolby Atmos ainsi que de nombreux catalogues de jeux, dont Steam, l’Epic Games Store, GOG, Xbox/Microsoft et Ubisoft Connect pour ne citer qu’eux.