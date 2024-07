Capcom promet de ne pas abandonner le marché des jeux en physique malgré ses résultats impressionnants en dématérialisé

Même avec tous les efforts de distributeurs indépendants, l’industrie du jeu vidéo se dirige de plus en plus vers le tout numérique. Une catastrophe aux yeux des collectionneurs, toujours attachés au format physique et à la question de la préservation des œuvres. Les grands éditeurs jouent un rôle important dans cette dématérialisons, comme Capcom, qui réalise aujourd’hui la grande majorité de son chiffre d’affaires via des ventes numériques. Pour autant, il ne souhaite pas abandonner le marché physique de sitôt.