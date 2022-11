Knights of Honor II: Sovereign : Le STR médiéval sortira le 6 décembre sur PC

Officialisé pendant l’été 2019 et présent lors de la dernière édition du THQ Nordic Digital Showcase diffusée il y a quelques mois, Knights of Honor II: Sovereign était censé sortir en 2020 mais on imagine que la crise sanitaire est venue grandement compliquer les choses comme ça avait été le cas pour toute l’industrie du jeu vidéo à ce moment-là. Des déboires qui appartiennent désormais au passé pour le STR de Black Sea Games puisque celui-ci sera disponible le 6 décembre prochain sur PC via Steam.

Prêt à partir à la conquête de l’Europe médiévale ?

Pour ceux et celles qui n’auraient jamais entendu parler de ce projet, il s’agit d’un jeu de stratégie en temps réel solo et multijoueur vous invitant à prendre le commandement d’un des 200 royaumes de l’Europe médiévale.

Intégrant toutes les mécaniques de jeu qu’on attend d’avoir dans une expérience de ce genre (combats, développement des villes, gestion de la diplomatie et de la cour royale…), ce titre fait notamment la promesse d’être « une porte d’entrée idéale dans le monde de la grande stratégie » pour le grand public.

Rendez-vous dans environ trois semaines pour savoir si Knights of Honor II: Sovereign parviendra à atteindre son objectif.