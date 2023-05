L’AG French Direct est partenaire du Stunfest 2023

Quand aura lieu le Stunfest ?

Cette année, le Stunfest se tiendra du 19 au 21 mai dans la salle du Liberté à Rennes. Durant ces trois journées, les personnes présentes sur place pour découvrir de nombreux expositions de jeux vidéo indépendant, mais aussi assister à des conférences sur des sujets variés ou à des tournois, et même à des présentations de speedruns.

Pour rappel, ce salon est organisé par l’association 3 Hit Combo et cette édition marque le retour d’un format plus traditionnel pour le festival, mais aussi plus convivial, avec un espace grand de 1 000m².

Juste avant, du 16 au 17 mai, se déroulera l’ADDON, qui met en place des rencontres spéciales autour du jeu vidéo avec des discussions mettant en avant plusieurs intervenants. Cette partie est avant tout destinée aux professionnels du secteur mais les interviews devraient intéresser tout le monde, d’autant plus qu’elles seront retransmises sur Twitch et animées par ExServ et RedFanny. Le programme complet de l’ADDON est à trouver sur le site officiel de l’événement.

Le programme du Stunfest

Il y aura beaucoup de choses à voir au Stunfest 2023, et ce peu importe votre domaine de prédilection. On y trouvera par exemple une exposition baptisée « Sons of Indie Liberty » qui mettra en avant la scène indépendante afin de faire découvrir au public des tas d’expériences encore méconnues qui méritent le coup d’oeil.

C’est d’ailleurs ici que vous pourrez retrouver certains des jeux qui seront présentés lors de notre AG French Direct, et même des titres apparus dans nos précédentes éditions. La liste complète des jeux présents sur le salon est déjà en ligne, et vous pouvez aller vous amuser à deviner quels jeux seront au programme de notre prochaine émission…

Les Indies Stunfest Awards récompenseront également les jeux qui auront le plus marqué cette édition, tandis que plusieurs jeux seront présentés sur scène avec des sessions de gameplay en live. L’année dernière, c’est Racine qui avait remporté le Grand Prix, tandis que Sclash avait été récompensé par le public, deux titres que vous connaissez si vous suivez l’AG French Direct.

Le festival va aussi mettre en avant quelques tournois avec au programme :

Super Smash Bros Ultimate

Tekken 7

Street Fighter V

Côté speedrun, on retrouvera un vrai marathon sur des jeux comme Hyper Light Drifter, Zelda: Breath of the Wild, Hades ou encore Sekiro. Il y en aura pour tous les goûts, et le programme complet est à consulter sur le site officiel.

Si tout ce programme vous intéresse, notez que la billetterie est ouverte avec quelques tarifs spécifiques tandis que le Pass culture peut aussi être utilisé.