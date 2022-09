Katana Zero : Le DLC de l’action platformer d’Askiisoft se dévoile à travers 10 minutes de gameplay

Disponible depuis avril 2019 sur PC et Nintendo Switch ainsi que sur Xbox One depuis octobre 2020, Katana Zero a rencontré un joli succès commercial malgré une durée de vie jugée trop faible par une partie du public. Afin de corriger le tir, Askiisoft avait alors annoncé qu’un DLC gratuit était en préparation sans plus de précisions sur ce qu’il apportera au jeu de base ni sur sa fenêtre de sortie.

Surprise, après quasiment plus de trois ans de silence radio, ce contenu additionnel a enfin donné de ses nouvelles par l’intermédiaire de dix minutes de gameplay.

Toujours pas de date de sortie à l’horizon

En plus d’enchainer les séquences de gameplay nerveuses portées par une direction artistique en pixel art et une ambiance sonore toujours aussi agréables pour les yeux et les oreilles, cette vidéo mettant en scène « une petite partie » du premier niveau de ce DLC a profité de l’occasion pour partager quelques lignes de dialogue énigmatiques concernant le scénario dont nous ne savons rien pour le moment.

En attendant d’en apprendre davantage, rappelons que le futur contenu additionnel de Katana Zero sortira à une date inconnue sur PC, Xbox One, Nintendo Switch et peut-être aussi sur PlayStation 4 si on se fie à l’ESRB, l’organisme de classification américain des jeux vidéo, qui a enregistré cette version en mars 2021. Cependant, notez que son existence n’a toujours pas été officialisée, ni par Askiisoft, ni par Devolver Digital.