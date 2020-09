Katamari Damacy Reroll débarquera chez nous le 20 novembre sur PS4 et Xbox One

Revoilà une des licences japonaises les plus barrées du paysage vidéoludique. Katamari Damacy Reroll, remake du jeu de base sorti sur PlayStation 2, avait déjà pu connaître une commercialisation sur Nintendo Switch il y a deux ans. Aujourd’hui, on apprend par Bandai Namco Europe que le titre arrivera sur les consoles de Sony et de Microsoft le 20 novembre.

Re-roule ma poule

Un jour uniquement après sa disponibilité au Japon, le jeu de collecte compulsive se frayera un chemin jusqu’en Europe et aux Etats-Unis, nous permettant ainsi de mettre la main sur les versions PlayStation 4 et Xbox One qui se préparent à être lancées dans deux mois.

Rappelons tout de même que le but du jeu est de pousser une boule à travers différents niveaux, et de rouler sur à peu près tout ce qui bouge et qui peut se coller dessus, la faisant grossir et, de cette manière, arriver à se faire agglutiner des éléments plus grands ou plus gros, puis ainsi de suite jusqu’à accomplir l’objectif de taille demandé.

Le concept étonnera les personnes étrangères à la licence mais il faut avouer que, pour peu qu’on se prenne au jeu, celui-ci fait mouche et devient même addictif auprès des plus convaincus.

Katamari Damacy Reroll, déjà disponible sur Switch, arrivera donc le 20 novembre sur PlayStation 4 et Xbox One.