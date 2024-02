Kadokawa Corporation rachète le studio Acquire (Octopath Traveler, Tenchu)

Pour mieux amorcer le retour de Tenchu ?

Le studio Acquire est principalement connu pour avoir co-développé la série Octopath Traveler aux côtés de Square Enix, mais qui a aussi travaillé sur des séries comme Tenchu et Way of the Samurai. Deux licences que le studio voudrait voir renaître, surtout avec Tenchu, mais aucun projet de remake ou de suite n’a été lancé malgré ce souhait.

C’est maintenant Kadokawa Corporation qui possède le studio. Un groupe relativement peu connu en Occident même s’il s’agit là de l’une des sociétés-mère les plus importantes en Asie, puisqu’elle détient notamment From Software et Spike Chunsoft, deux entités qui ont justement travaillé sur Tenchu ou Way of the Samurai. Avec l’achat d’Acquire, les synergies envisageables avec les équipes déjà en place peuvent faire rêver et la probabilité de nouveaux jeux devient plus crédible. L’avenir nous dira comment ce studio et les séries qu’il possède seront utilisés.