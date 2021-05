Instant Sports Tennis

Instant Sports Tennis est un jeu de simulation sportive sorti sur Nintendo Switch. Développé par les lyonnais de BreakFirst et édité par Just For Games, le jeu prend place dans une franchise faisant la part belle aux party-games. Jouable en solo ou jusqu'à 4 joueurs en local, chacun tenant un Joy-con, cet opus est intégralement dédié à la balle jaune et mettra les joueurs en scène à travers divers modes de jeu, une dizaine de mini-jeux et même un mode carrière.