Just for Games annonce une flopée d’éditions physiques au cours de l’AGFD

Pour les fans inconditionnels de blu-ray et de cartouches, Just For Games, référence de la distribution de nos précieuses boîtes de jeux, a annoncé au cours de la quatrième édition de l’AG French Direct son planning des prochaines sorties.

Pas moins de dix jeux sont concernés dans ce calendrier étendu jusqu’au 24 juin et ils font l’objet d’une vidéo dans laquelle on peut tous les apercevoir.

Y a de l’ambiance dans ces boîtes jeunes

Au sein de la sélection, on peut trouver de quoi ravir tous les goûts. De Evil Dead à Young Souls en passant par Windjammers 2 ou Kao the Kangaroo, tous les genres y passent, bien que globalement les PlayStation 4 et 5 ainsi que la Nintendo Switch sont mieux desservis que les consoles Xbox.

Voici chronologiquement les versions physiques destinées à sortir entre le 13 mai et le 24 juin 2022, sachant que le calendrier concerne autant des jeux à venir que des productions déjà commercialisées en version numérique :