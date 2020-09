Just For Games dévoile une collection de huit jeux Annapurna Interactive sur PS4

Afin de fêter son cinquième anniversaire comme il se doit, l’éditeur américain Annapurna Interactive a décidé de réunir huit jeux vidéo de son catalogue en édition physique dans une collection spéciale. Baptisée Annapurna Interactive Ultimate PS4 Collection, celle-ci sortira le 8 décembre prochain contre la somme de 179,99€.

Une compilation variée

Distribuée par Just For Games, cette compilation intégrera Donut County, Kentucky Route Zero: TV Edition, Gorogoa, Wattam, Sayonara Wild Hearts, Telling Lies, Outer Wilds et What Remains of Edith Finch. D’après Nathan Gary, le fondateur d’Annapurna Interactive, « ces titres ont été un travail de cœur, pas seulement pour notre équipe, mais pour chacune des équipes créatives derrière nos jeux et nous sommes excités à l’idée d’offrir à nos fans ces jeux afin de célébrer avec eux les années à venir. »