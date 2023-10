Just Dance 2024 : Voici la liste complète des 40 nouvelles musiques

Toutes les nouveautés en 2024

Si vous hésitez encore à acheter ou non Just Dance 2024 en fonction de sa playlist, sachez qu’on connaît désormais la liste complète des 40 nouvelles musiques que composeront cette édition 2024. Avant ça, il est bon de refaire un petit point sur ce que contient cette nouvelle mouture et s’il y a de réelles nouvelles choses.

Comme toujours, il s’agit d’un jeu de danse où l’on peut se dandiner dans son salon, seul ou à plusieurs, en reproduisant des chorégraphies pensées par des professionnels. Si l’on peut bien sûr jouer en solitaire, c’est le multijoueur qui est au centre de l’expérience : on peut y jouer en ligne avec ses amis et amies, y compris en cross-play peu importe votre plateforme. La bonne nouvelle, c’est que des personnes sur Just Dance 2023 pourront tout de même vous rejoindre si vous possédez l’édition 2024 pour faire quelques parties avec vous.

Pour le reste, on est dans les grandes lignes du jeu de l’année passée, qui avait déjà connu un ravalement de façade pour son esthétique. On a toujours l’abonnement Just dance+ pour profiter d’une vaste sélection musicale et l’on aura régulièrement du nouveau contenu avec un système de saisons. Quant à la sortie, Just Dance Edition 2024 sort ce 24 octobre sur PS5, Xbox Series et Switch. La version physique ne comprend qu’un code de téléchargement.

Tracklist Just Dance 2024

Voici la liste complète des musiques de Just Dance Edition 2024 :

A Queda – Gloria Groove

– Gloria Groove After Party – Banx and Ranx ft. Zach Zoya

– Banx and Ranx ft. Zach Zoya Butter – BTS

– BTS Calm Down – Rema

– Rema Can’t Tame Her – Zara Larsson

– Zara Larsson Canned Heat – Jamiroquai

– Jamiroquai Chaise Longue – Wet Leg

– Wet Leg Cradles – Sub Urban

– Sub Urban Cure For Me – Aurora

– Aurora DESPECHÁ – ROSALÍA

– ROSALÍA Don’t Cha – The Pussycat Dolls ft. Busta Rhymes

– The Pussycat Dolls ft. Busta Rhymes Flowers – Miley Cyrus

– Miley Cyrus Gimmie More – Britney Spears

– Britney Spears How You Like That – Blackpink

– Blackpink I Am My Own Muse – Fall Out Boy

– Fall Out Boy I Wanna Dance With Somebody – Whitney Houston

– Whitney Houston I’m Good (Blue) – David Guetta & Bebe Rexha

– David Guetta & Bebe Rexha I’m Not Here To Make Friends – Sam Smith

– Sam Smith It’s The Most Wonderful Time Of The Year – Andy Williams

– Andy Williams Kill Bill – SZA

– SZA Makeba – Jain

– Jain My Name Is – D Billions

– D Billions Never Be Like You – Flume ft. Kai

– Flume ft. Kai Otonablue – Atarashii Gakko! (Japanese exclusive)

– Atarashii Gakko! (Japanese exclusive) Rapper’s Delight – Groove Century (originally sung by The Sugarhill Gang)

– Groove Century (originally sung by The Sugarhill Gang) Sail – Awolnation

– Awolnation Say My Name – ATEEZ

– ATEEZ Shine A Little Light – The Sunlight Shakers (originally sung by The Black Keys)

– The Sunlight Shakers (originally sung by The Black Keys) Stronger (What Doesn’t Kill You ) – Kelly Clarkson

– Kelly Clarkson Survivor – Destiny’s Child

– Destiny’s Child Tití Me Preguntó – Bad Bunny

– Bad Bunny Treasure – Bruno Mars

– Bruno Mars Vampire – Olivia Rodrigo

– Olivia Rodrigo You Should See me in a Crown – Billie Eilish

– Billie Eilish Wasabi – Little Mix

– Little Mix Woof (feat. Kah-Lo) – SOFI TUKKER

– SOFI TUKKER Whitney – Rêve