Josef Fares (A Way Out) revient sur le nom de la Xbox Series, qu’il estime être très déroutant

Depuis son annonce, la Xbox Series, X ou S, a déboussolé une partie du public à cause de son nom qui n’est pas assez identifiable pour les personnes peu renseignées sur les nouvelles consoles. Il semblerait que Josef Fares, à qui l’on doit A Way Out et le prochain It Takes Two soit aussi de cet avis, selon ce qu’il a déclaré lors d’une interview accordée à IGN.

Un avis sans langue de bois

Durant cet échange, lorsqu’il est question des spécificités de It Takes Two sur PS5 et Xbox Series, Josef Fares déclare qu’il est content d’avoir plus de puissance pour le développement, mais qu’il se préoccupe en premier lieu des jeux plutôt que des consoles.

Il affirme alors que ces machines sont arrivées tardivement durant le processus de création du jeu, et qu’ils n’ont pas eu le temps de développer des versions qui en tirent le meilleur parti, tout en glissant alors un tacle sur le nom de la console de Microsoft :

« Evidemment que le jeu sera plus beau sur PS5 et Xbox Series X, mais nous n’avons pas eu le temps d’ajuster et de faire des versions spéciales pour la PS5, ou la Xbox blah blah… Peu importe la façon dont ils appellent la Xbox Series. C’est un nom extrêmement déroutant. Qu’est-ce qu’il se passe chez Microsoft ? Ils se sont perdus. Qu’est-ce qu’il se passe ? Avec la Series S, X, Mex, Next. Je veux dire, qui connait ça ? Sérieusement. De la folie. Appelez là la boite de Microsoft et c’est réglé. Je ne sais pas. C’est un bordel sans nom. Croyez-moi, même eux, ils sont déroutés au sein de leurs équipes. Qu’est-ce qui est X, S… Je ne sais pas, c’est quoi ce bordel. »

Evidemment, les propos de Fares sont ici traduits sans les injures, mais soyez certains que son discours était rempli de « f**cking » à tout-va. On connaît le franc-parler du directeur qui ne met jamais de filtre dans ses propos, comme durant la fameuse séquence des Game Awards où il adressait toute sa non-sympathie à la cérémonie des Oscars.

En dehors de ces propos qui ressortent forcément, on notera que Josef Fares déclare que le prochain jeu du studio Hazelight sera très différent de It Takes Two, et que le projet va bientôt démarrer :

« Le prochain jeu que j’ai en tête est très différent. […] C’est quelque chose d’autre, ce qui est cool. Nous allons démarrer ce projet dès le mois prochain. »

En attendant, It Takes Two sera disponible le 26 mars 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, X et S (et non pas Mex ou Next).