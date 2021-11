Les jeux de Riot Games débarquent sur l’Epic Games Store

L’Epic Games Store cherche de plus en plus à faire valoir ses exclusivités temporaires afin de se démarquer de ses concurrent notamment Steam, mais c’est aussi une guerre d’image que se livrent les géants des boutiques PC. Et à ce titre, l’Epic Games Store vient de frapper un grand coup, avec un ajout dans son catalogue qui est plus symbolique qu’autre chose, à savoir les jeux de Riot Games.

Une collaboration de taille

Riot Games, c’est l’énorme groupe derrière League of Legends, l’un des jeux les plus joué au monde et ayant donné vie à de multiples déclinaison grâce à son univers riche. On retrouve ainsi Legends of Runeterra, qui reprend les personnages à travers un jeu de cartes ainsi que Valorant, le FPS compétitif de Riot, tout comme Teamfight Tactics.

On apprend ainsi que ces quatre jeux sont désormais accessible via l’Epic Games Store. Etant donné que ces jeux sont free-to-play, et qu’ils nécessitent tout de même de lancer le launcher interne de Riot Games pour les faire fonctionner, le consommateur n’aura pas forcément grand intérêt à passer par Epic pour jouer à ces jeux, mais l’information reste importante. D’une part, Riot Games s’offre une nouvelle vitrine pour séduire toujours plus de monde, et d’une autre, Epic Games profite de la popularité des jeux pour être mis en avant.

Le premier fruit de cette collaboration est aussi l’arrivée de Jinx dans Fortnite. Ce qui n’est pas rien, car c’est la première fois qu’un personnage de Riot Games apparait autre part que dans le catalogue de l’éditeur.