Epic Games Store : l’offre gratuite du 23 avril au 30 avril

Après Just Cause 4 et Wheels Of Aurelia qui étaient les jeux offerts durant la semaine précédente, l’Epic Games Store reprend du service avec For The King. Vous aurez toute la semaine entre le 23 et le 30 avril pour ajouter le titre à votre bibliothèque.

For The King

Dans ce jeu d’aventure et de stratégie au tour par tour, vous pourrez contrôler 3 personnages sur un immense plateau de jeu divisé en cases. Jouable en solo, en coopération locale et en coopération en ligne, le titre vous invite dans différentes campagnes aux ambiances différentes dans un univers médiéval. Vous pourrez choisir parmi différentes classes et devrez faire des choix sur les quêtes à exécuter en priorité afin de ne pas sombrer dans le chaos.

Comme d’habitude, pour ajouter les jeux à votre bibliothèque, il vous suffit de vous rendre sur le laucher d’Epic ou sur son site internet et de vous rendre dans la section des jeux gratuits dans la boutique. Validez vos choix et voilà, les jeux sont à vous, et ce à vie !