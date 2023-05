Les jeux Electronic Arts, dont Star Wars Jedi: Survivor, FIFA 23 et compagnie, sont touchés par une grosse panne

Depuis plusieurs minutes, les serveurs de plusieurs jeux comme FIFA 23 ou Star Wars Jedi: Survivor ne sont plus accessibles, ce qui est forcément dommage dans le cas du dernier étant donné qu’il s’agit d’un jeu solo, d’autant plus un jeu Star Wars en plein dans les festivités du 4 mai.

Something's up with our online services, but we're on it. In the meantime, you might not be able to connect to online modes, buy games, or log in to your account. We’ll get you back in your game as soon as we can.

— EA Help (@EAHelp) May 4, 2023