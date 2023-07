Les jeux Blizzard arrivent bientôt sur Steam et Overwatch 2 ouvrira le bal

Ces derniers temps, bon nombre d’éditeurs font marche arrière vis à vis des exclusivités de leurs plateformes d’achat de jeux sur PC. Que ce soit Bethesda (qui a carrément fermé la sienne) ou Ubisoft, il faut dire que la plateforme de Valve est un énorme vivier de potentiels acheteurs. Blizzard était l’un des derniers à résister à cette tentation du profit, mais cela appartient désormais au passé.

En effet, la société vient d’annoncer qu’une « sélection » de jeux arrivera bientôt sur Steam. Un mot entre guillemets qui a toute son importance et qui signifie bien que tous les titres ne feront pas forcément le voyage. Sur son blog, Blizzard déclare :

« Battle.net est le foyer de tous nos joueurs PC, et au fil des années, nous avons fait évoluer notre plateforme pour prendre en charge les technologies, les fonctionnalités et les attentes de nos communautés. Mais alors que nous avons évolué, l’industrie a également évolué – le jeu n’est plus réservé à des communautés spécifiques comme c’était le cas lorsque Battle.net a été lancé il y a plus de 20 ans, le jeu est pour tout le monde et bien que nous nous engagions à investir continuellement dans Battle.net et à le soutenir, nous voulons lever les barrières pour permettre aux joueurs du monde entier de trouver et d’apprécier plus facilement nos jeux. »