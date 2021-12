Le jeu mobile Jujutsu Kaisen: Phantom Parade va bientôt être lancé au Japon

Avec près de 30 millions de tome vendu rien que cette année (on dit merci à l’excellente adaptation en anime), le manga Jujutsu Kaisen est aujourd’hui un vrai phénomène, qui va même aller jusque dans les salles obscures japonaises dans quelques jours avec la sortie de son premier film. Histoire de surfer sur la vague de popularité de l’œuvre, un jeu mobile a été annoncé un peu plus tôt dans l’année, et on a aujourd’hui quelques détails en plus sur cette adaptation.

Chez nous en 2022 ?

Un premier trailer pour ce jeu mobile, nommé Jujutsu Kaisen: Phantom Parade, a été diffusé et nous laisse entrevoir une microseconde de gameplay, avec ce qui semble être des combats au tour par tour où l’on pourra contrôler jusqu’à quatre personnages.

Le titre sera bien évidemment un gacha free-to-play, même si l’on ignore comment tout cela va se traduire en jeu (on imagine que la partie gacha concernera les personnages).

Les pré-enregistrements ont débuté au Japon, ce qui est le signe d’une sortie assez proche pour le jeu, probablement dès le début d’année 2022. On ignore encore si le titre parviendra jusqu’à chez nous.