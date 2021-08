Le jeu mêlant Marvel et XCOM pourrait laisser les joueurs créer leurs propres super-héros

La rumeur autour d’un projet Marvel à la sauce XCOM court depuis quelques mois déjà, et on s’attend à ce que le jeu soit révélé dans les prochaines semaines (s’il existe), notamment au cours de l’Opening Night Live de la Gamescom. Toujours sur les bons dossiers, Jeff Grubb, journaliste chez Venture Beat, a une nouvelle fois dévoilé quelques pistes concernant le projet, relayées par VGC, qui sont évidemment à prendre avec de grosses pincettes.

Les Avengers manquent à l’appel ?

Selon le journaliste, qui pense que le titre devrait bien être présenté durant la Gamescom, le projet est bien lié à l’univers Marvel, tout en se détachant de toutes les références très connues du grand public. Ainsi, il indique que l’on devrait pas contrôler des super-héros qui existent déjà cet univers. Il précise alors que le titre devrait aller lorgner sur les aspects « surnaturels » du lore :

« Le jeu va se focaliser les les éléments surnaturels de l’univers Marvel. Je ne sais pas si cela veut dire qu’il y aura des éléments comme Blade, mais je pense qu’il y aura des vampires, et je ne sais pas si cela implique des personnages mystiques de Marvel… Mais je pense que l’on devrait avoir ce genre d’ennemis. »

En somme, on remplace les aliens de XCOM par des créatures surnaturels de l’univers Marvel, ce qui semblerait être un choix logique pour Firaxis Games. Concernant la potentielle absence de héros jouables, il déclare :

« Je pense que le personnage que l’on joue sera un super-héros que l’on pourra personnaliser, ou l’équipe devrait au moins être personnalisable, donc il y aura un peu de XCOM de cette manière, mais c’est pourquoi cela ne va pas prendre se dérouler dans une partie déjà existante de la licence. Alors je pense qu’ils peuvent considérer cela comme une nouvelle licence qui leur est propre. »

On reste évidemment sceptique à propos de ces déclarations, car on a bien du mal à imaginer l’intérêt d’un jeu Marvel sans personnage Marvel. La réponse à ces interrogations devrait nous être donnée prochainement, en espérant que le titre se montre bel et bien durant la Gamescom.