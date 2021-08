Le jeu Koh-Lanta : Les Aventuriers, de Microids, sortira le 14 octobre et montre des images

Après un Fort Boyard pas très réussi, et c’est un euphémisme, Microids continue d’adapter des jeux télévisés populaires, avec cette fois-ci la célèbre émission d’aventure Koh-Lanta. On avait appris l’existence du projet l’année dernière, et voici que Microids nous donne aujourd’hui plus de détails sur cette nouvelle adaptation.

Ah !

Le jeu s’appellera donc Koh-Lanta : Les Aventuriers et nous proposera de vivre l’expérience complète du jeu de TF1. On nous indique alors que le titre ne sera pas qu’un simple enchainement d’épreuves, mais que les questions des alliances et de la survie au camp seront toutes aussi importantes.

Il faudra donc aller chercher des vivres, voire des colliers d’immunités sur l’île pour se défendre lors du prochain conseil. Microids met aussi l’accent sur la stratégie avec des alliances à bien forger pour éviter l’élimination, afin d’arriver sur l’épreuve des poteaux et remporter la dernière victoire suite au vote final. Bref, tout ce qui fait le sel de l’émission (qui recommence d’ailleurs ce soir avec une nouvelle édition).

Il sera donc possible de jouer en solo et jusqu’à 4 joueurs dans ce Koh-Lanta : Les Aventuriers, qui sortira le 14 octobre sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, avec une rétrocompatibilité sur PS5 et Xbox Series.