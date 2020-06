Un jeu Koh-Lanta annoncé par Microids, sortie prévue en 2021

Avec la période de confinement, les audiences du jeu de TF1 ont explosé, rendant Koh-Lanta encore plus populaire qu’avant. Microids profite de ce timing pour annoncer un partenariat avec la société ALP (productrice de l’émission) afin de produire une nouvelle adaptation du jeu.

Avec un mode Claude pour remplacer le mode facile ?

Microids et ALP signent un accord d’édition. Prévu pour 2021 en France, un jeu vidéo d’aventure Koh-Lanta est en préparation ! pic.twitter.com/EatT7nccmN — Microids (@Microids_off) June 19, 2020

On ne sait malheureusement rien à propos du jeu d’aventure, si ce n’est qu’il sortira en 2021. Il faut alors simplement espérer que cette adaptation soit plus qualitative que celle de Fort Boyard, qui n’avait pas vraiment convaincu l’année dernière. On imagine que le jeu sera disponible sur toutes les consoles, mais rien n’est encore confirmé.

Rendez-vous donc l’année prochaine pour jouer les aventuriers en herbe, le tout confortablement installé dans votre canapé.