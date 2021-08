Un jeu AAA Power Rangers en open-world abandonné refait surface, inspiré par les Batman Arkham

La série des Power Rangers n’a pas vraiment eu droit à beaucoup d’adaptations en jeux ces derniers temps, si l’on met de côté Power Rangers : Battle for the Grid. Pourtant, Hasbro, propriétaire de la licence, avait bien pensé à développer un jeu AAA basé sur la série, comme nous le révèle Jason Bischoff, l’ancien directeur général de la licence Power Rangers.

Let's talk about the 2016 AAA #powerrangers game that never was: PROJECT NOMAD! ⚡️ #powerdown 1/6 pic.twitter.com/injTXorSdq

Par le biais de Twitter, Jason Bischoff a révélé qu’il existait un projet de jeu AAA Power Rangers baptisé Project Nomad, qui a débuté en 2016. L’ancien directeur partage alors de nombreux concept-arts pour ce projet abandonné, ainsi que les ambitions du jeu.

Ce Project Nomad devait donc s’inspirer de la série des Batman Arkham, et être une sorte de Gotham Knights avant l’heure où l’on pourrait switcher entre les différents personnages du groupe. Il s’agissait alors d’un open-world avec de la coopération, qui devait montrer des décors sombres (notamment sur Eltar), avec des éléments appréciés des fans, comme un Zord façon dinosaure.

For now, let's simply relish in this amazing art, and its kick-ass set up:

Eltar, under occupation, being freed by a myriad of Rangers from across the cosmos.

Lots more to share another time. Happy Weekending, all! May the Power Protect You! ⚡️ #powerdown 6/6 pic.twitter.com/PUJN8u2GTz

— Jason Bischoff (@shadowpiper) August 6, 2021