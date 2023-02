James Gunn nous en dit plus sur la manière dont les futurs jeux DC seront connectés à l’univers DCU

L’univers DC Comics sur petit et grand écran s’apprête à être totalement chamboulé avec la mise en place du nouveau DCU, un nouvel univers cinématographique qui repart sur des bases plus solides, avec un plan concocté par le réalisateur James Gunn et le producteur Peter Safran. La première phase de ce plan a été annoncée hier avec cinq films et cinq séries d’ores et déjà en préparation, mais on sait que certains jeux DC seront eux aussi liés à cet univers. James Gunn nous dit aujourd’hui de quelle manière.

Des jeux qui développent l’univers plutôt que d’adapter les films

Les deux co-PDG du DCU sont revenus sur l’univers partagé qu’ils tentent de mettre en place à travers tous les médias à leur disposition. Les jeux vidéo auront une place au sein du DCU, comme on le savait déjà, mais Gunn précise ici sa pensée via le site officiel de DC :

« Ce n’est pas comme si nous allions faire sortir le film Superman et sortir un jeu Superman en même temps. C’est plus comme si nous sortons d’abord le film Superman, puis peut-être deux ans plus tard, nous avons le film Supergirl qui sort. Et alors, quelle est l’histoire entre les deux ? Y a-t-il un jeu Krypto auquel nous pouvons jouer qui se situe entre eux ? Quelque chose qui se déroule toujours dans le monde avec ces personnages, mais qui a sa propre histoire. Nous voulons donner l’importance aux jeux qu’ils méritent. »

Ne vous attendez donc pas à des adaptations à l’ancienne des films à venir (et heureusement), mais à des jeux qui viendraient étendre cet univers avec des histoires inédites. Une mesure ambitieuse bien que difficile à mettre en place : les studios devront respecter tout un canon et n’auront pas une liberté créative complète, en plus de devoir utiliser certains acteurs et actrices en tant que doubleurs (ce qui ne sera pas forcément, ni gage de qualité).

Cependant, il faut bien préciser que tous les prochains jeux DC n’auront pas à respecter ce cahier des charges. Gunn a réitéré son envie de développer la partie « Elseworld » de DC, autrement dit d’autres univers qui n’entreraient pas en conflit avec le DCU, comme le film The Batman ou celui sur le Joker. Ce sera la même chose pour les jeux, et on le verra dès Suicide Squad: Kill The Justice League ou encore le prochain jeu Wonder Woman, qui n’auront rien à voir avec le DCU.