A chaque dimanche, son débrief’ en vidéo. Ainsi, en quelques minutes, on revient sur les grosses actualités de la semaine, et notamment l’énorme affaire chez Activision Blizzard. On résume également les annonces de la conférence Annapurna Interactive, qui nous a réserve quelques bonnes pioches mais aussi des nombreux reports comme celui de Kena Bridge of Spirits ou encore celui de Crimson Desert.