It Takes Two : le Dr. Hakim rabiboche les cœurs, notre avis vidéo

Proposé par le studio suédois Hazelight Studio créé par l’intrépide Josef Fares, It Takes Two est sorti le 26 mars sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. Il s’agit d’un jeu de plateforme et d’aventure en coopération locale ou en ligne via la fonctionnalité de Pass ami, tout cela en écran splité évoluant de manière totalement libre.

Avec sa patte graphique décalée aux couleurs de dessin-animé et son gameplay asymétrique se renouvelant sans cesse, It Takes Two est la bonne surprise de ce premier trimestre 2021. Une aventure qui vous occupera une bonne quinzaine d’heures où timing et sens de la précision sont capitaux pour triompher.

Si vous désirez en savoir plus sur l’univers de It Takes Two, n’hésitez pas à rejoindre notre guide complet où une foule de renseignements vous attendent ainsi que la solution complète du jeu.