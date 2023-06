Inverse : Le titre multijoueur horrifique en VR est disponible en accès anticipé sur le Meta Quest 2

The Nul contre quatre agents

Dans Inverse, le joueur incarnera au choix The Nul, une créature peu recommandable, ou bien un agent. Situé dans un monde grouillant de bestioles féroces et dangereuses, les agents auront pour but d’alimenter des terminaux de contrôles, et ainsi empêcher The Nul de s’échapper via un portail d’anomalie.

La coopération sera de mise, d’autant qu’une fois tous les terminaux de contrôles réalimenté, des coffres se déverrouilleront, donnant la possibilité aux agents de trouver divers gadgets ou armes, afin de se défendre contre la créature incarnée par un autre joueur. Bien évidemment, il sera toujours possible en tant qu’agent de réanimer votre coéquipier via des seringues de santé ou défibrillateur. Du côté de la créature, elle sera armée de griffes acérées pour faire des dégâts aux agents.

Il s’agit là d’un principe déjà vu mais qui devrait marcher en VR, et notez que Inverse est désormais disponible en accès anticipé sur le Meta Quest 2. Par contre, il est à savoir qu’il s’agit d’une version limitée en fonctionnalités du jeu. De plus, cette période d’essai gratuite sera limitée dans le temps, donc autant en profiter le plus vite possible.

Inverse prévoit de sortir sa version complète pour cet automne sur le Meta Quest 2, pour les vacances 2023 sur PCVR/SteamVR, ainsi que sur le PSVR 2 d’ici l’année prochaine, soit en 2024.