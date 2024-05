L’horrifique Into the Light nous invite à plonger dans son cauchemar avec une démo inédite

Si vous n’avez pas envie de dormir cette nuit

C’est avec un nouveau teaser des plus angoissants que cet Into the Light figure dans notre dernier AG French Direct. Quelques secondes de plus pour vous faire frissonner et vous montrer que cette aventure sera réservée à un public averti, qui n’a pas peur de traverser de sombres couloirs tout en étant armé d’une simple allumette. Et si, en plus de cela, vous rajoutez des églises abandonnées, des téléviseurs qui grésillent et des silhouettes cauchemardesques qui avancent vers vous au ralenti, vous pouvez être sûr que tout le monde ne se risquera pas à tenter l’expérience.

Et pourtant, c’est l’occasion ou jamais. 2L Games vient aujourd’hui nous confirmer la sortie d’une démo exclusive sur Steam, afin que vous puissiez vous faire votre propre avis sur cette expérience horrifique. C’est donc un bon moyen pour vous de savoir si vous pouvez affronter l’ambiance glauque du jeu, tandis que les habitués du genre pourront avoir un premier aperçu de ce que le titre leur réservera lorsqu’il sera complet.

Pour cela, il va malgré tout falloir montrer un peu plus de patience, puisque comme on l’a déjà précisé, Into the Light ne devrait pas arriver avant 2025 sur PC, au plus tôt.