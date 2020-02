Insurgency: Sandstorm arrivera sur consoles en août

Sorti sur PC depuis le 12 décembre 2018, Focus Home Interactive et New World Interactive viennent tout juste d’annoncer une date de sortie pour le second opus de la saga Insurgency: Sandstorm. Le FPS fera ses armes sur PS4 et Xbox One le 25 août prochain.

Pour rappel, ce titre est présenté sur consoles sur le stand de Focus Home Interactive lors de la PAX East 2020.

Attention aux balles perdues

Accompagné d’un tout nouveau trailer pour l’occasion, Insurgency: Sandstorm vous plongera dans des combats urbains où la mort vous attendra à tous les coins de rues. Le shooter tactique propose 4 modes de jeux différents : Arcade, Compétitif, Coopératif et Versus, et dispose d’un système de jeu plutôt punitif, où la moindre balle encaissée risque d’être la dernière.

Keith Warner, président du studio New World Interactive, s’est d’ailleurs félicité de ce portage sur PS4 et Xbox One :

Le marché des consoles est depuis longtemps dans l’attente d’un shooter moderne tactique et exigeant. Y apporter notre franchise à succès, qui a fait ses armes sur PC, est une étape importante dans l’évolution de notre studio.

Après avoir écoulé le second opus d’Insurgency à pas moins d’un million d’exemplaires sur PC, Focus Home Interactive compte bien transformer l’essai.

