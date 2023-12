Déjà une date et en précommande

Décidément, l’éditeur et distributeur français Just for Games est « on fire ». Après avoir confirmé travailler sur la version physique du prochain jeu Contra en début de semaine ou encore celle de Silent Hill 2 Remake, l’entreprise nous annonce une nouvelle collaboration, cette fois-ci avec Selecta Play et Calathea Game Studio : une version physique limitée arrivera prochainement pour Inner Ashes, un jeu d’aventure narrative sorti plus tôt dans l’année et bien accueilli par la communauté.

Cette édition physique limitée sera vendue au prix de 34.99€ et regroupera :

Le jeu en physique

Un fourreau cartonné

Un mini-artbook

La bande-son en numérique

Une jaquette réversible

On a aussi une date de sortie : celle-ci sera disponible à la vente le 23 février 2024. Elle est déjà disponible en précommande sur Amazon (avec vraisemblablement une petite remise) et ne devrait plus tarder chez les autres revendeurs. On notera que cette édition physique limitée n’est prévue que sur PS5 et ne sortira pas sur les autres plateformes.