Contra: Operation Galuga confirme une version physique, des infos complémentaires sur les personnages

L’artillerie lourde arrive en boîte

Première chose à noter : oui, Contra: Operation Galuga aura bien droit à une version boîte. Une nouvelle qui ravira les amoureux et amoureuses des éditions physiques, avec une disponibilité prévue aussi bien sur PlayStation 5 et Switch que sur Xbox. La distribution sera effectuée dans nos contrées par Just for Games, qui enchaîne décidément les contrats de publications physiques ces derniers temps.

Les précommandes sont d’ailleurs déjà lancées et il est possible de réserver son exemplaire sur Amazon et Cultura au prix de 39.99€. Leclerc vient également de lister le jeu. On imagine que les autres revendeurs suivront le pas prochainement. Attention, il y a tout de même une subtilité qui a de quoi susciter un peu de mécontentement : la version physique sur Switch ne semble contenir qu’un code de téléchargement. Pas de cartouche donc pour la mouture Nintendo.

Les personnes présentés

L’information n’est pas si récente et est tombée plutôt la semaine dernière. Mais tous les esprits étaient tournés vers les Game Awards. Une nouvelle bande-annonce a été diffusée et revient sur les différents personnages que l’on pourra incarner. Voici la présentation officielle de chacun d’entre eux :

Bill Rizer : chef de terrain de l’unité Contra, possédant une force physique, une agilité et une force mentale exceptionnelles. Maîtrise toutes sortes d’armements et connait bien la science militaire.

: chef de terrain de l’unité Contra, possédant une force physique, une agilité et une force mentale exceptionnelles. Maîtrise toutes sortes d’armements et connait bien la science militaire. Lance Bean : un tireur d’élite expert adepte des machines. A été actif en tant que guérillero avant d’être recruté dans le Corps des Marines de la Terre par Bill Rizer.

: un tireur d’élite expert adepte des machines. A été actif en tant que guérillero avant d’être recruté dans le Corps des Marines de la Terre par Bill Rizer. Ariana : une guerrière extrêmement talentueuse de l’archipel de Galuga. Après que son village ait été presque anéanti par l’attaque du Red Falcon, elle mène une guerre seule contre les forces ennemies.

: une guerrière extrêmement talentueuse de l’archipel de Galuga. Après que son village ait été presque anéanti par l’attaque du Red Falcon, elle mène une guerre seule contre les forces ennemies. Lucia : commandante adjointe du Corps des Marines de la Terre et également une agente de terrain talentueuse. Elle est autant compétente dans les missions de combat que dans le renseignement secret.

: commandante adjointe du Corps des Marines de la Terre et également une agente de terrain talentueuse. Elle est autant compétente dans les missions de combat que dans le renseignement secret. Lt Stanley Ironside : un vétéran qui dirige un peloton blindé dans l’armée GX. Il porte une exosuit motorisée Hercule pour compléter ses compétences de combat déjà formidables.

un vétéran qui dirige un peloton blindé dans l’armée GX. Il porte une exosuit motorisée Hercule pour compléter ses compétences de combat déjà formidables. Probotector : robots d’entraînement autonomes utilisés par l’unité Contra. Dotés d’une technologie de pointe, ils sont tout aussi compétents sur le terrain que leurs homologues humains.

On rappelle que Contra: Operation Galuga sortira début 2024 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. Développé par WayForward (Shantae, Contra 4), il s’agit d’une version repensée du run’n’gun et se base sur l’histoire de l’épisode sorti sur Arcade / NES. Il sera possible de s’y aventurer via un mode histoire, un mode arcade ainsi qu’un mode défi avec une trentaine de missions. On espère qu’il fera mieux que Contra: Rogue Corps. Vous me direz, pas dur de faire mieux.