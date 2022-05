Indiana Jones : Un jeu vraiment exclusif Xbox ? Un insider sème le doute

Tandis qu’Indiana Jones s’apprête à faire son retour sur grand écran avec son quatriè… cinquième opus (pardon, on oublie toujours le 4), Bethesda se prépare à offrir un vrai AAA à l’aventurier avec l’aide du studio MachineGames. Etant donné que l’éditeur fait partie de l’écosystème Xbox, tout le monde est parti du principe que ce nouveau jeu serait exclusif au PC et à la Xbox Series, comme Starfield, alors qu’aucune plateforme n’avait été révélée lors de l’annonce. Et c’est aujourd’hui Jez Corden de Windows Central qui vient semer le doute.

Qui a raison ?

last year** I heard** and plans may have changed** (but I don't expect they have) — jez (@JezCorden) May 27, 2022

Dans l’un des derniers numéros de l’émission Xbox Two, le journaliste et son collègue Rand al Thor sont revenus sur le jeu Indiana Jones en préparation, et lorsque Rand al Thor a demandé à Jez Corden si le titre serait exclusif aux consoles Xbox, ce dernier a répondu que ça ne sera pas le cas.

Il l’a une nouvelle fois affirmé sur Twitter tout en déclarant que c’est une information qu’il a entendu l’an dernier, et qui a donc pu changer entre temps (même s’il pense que ce n’est pas le cas). Le tout est donc à prendre avec d’énormes pincettes, même si Jez Corden a pu révéler des choses dans le passé qui se sont avérées être exactes. D’autant plus qu’un autre insider, Shpeshal_Nick, affirme de son côté que le jeu sera exclusif.

On pencherait évidemment plus du côté de Shpeshal_Nick ici, mais on attendra évidemment une déclaration de la part de Microsoft avant de confirmer quoi que ce soit. On l’a bien vu ces derniers mois, tout peut arriver.