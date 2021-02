In Nightmare : Le jeu d’aventure horrifique exclusif à la PlayStation 4 arrivera cette année

Voilà près de deux ans que In Nightmare s’est annoncé du côté de la PlayStation 4 via le China Hero Project, cette initiative qui souhaite mettre en lumière les productions issues du marché chinois. Développé par Magic Fish Studios, le titre s’est désormais trouvé un éditeur en la présence de Maximum Games, avec en prévision une sortie pour 2021.

Le cauchemar se rapproche

Jusque-là plongé dans un avenir flou en raison d’un horizon de sortie jamais réellement évoqué, In Nightmare semble se rapprocher plus concrètement d’une commercialisation. Destiné à être une exclusivité PlayStation 4, rappelons que le jeu se présente comme une aventure horrifique rythmée entre puzzle et action-infiltration.

Nous incarnons un petit garçon, plongé à l’intérieur d’un cauchemar où se mettent en scène ses peurs les plus enfouies, survenus à cause de douloureux événements vécus dans la vraie vie.

Derrière cette annonce relativement avare en nouveautés, nous savons au moins désormais que In Nightmare possède un tarif qui s’élève à 19,99$ (probablement 19,99€ en Europe), en attente de connaître véritablement sa date précise de disponibilité sur PlayStation 4.