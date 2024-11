Il n’y a « pas de ligne rouge » à ne pas franchir concernant les exclusivités Xbox à porter sur PS5 selon Phil Spencer

L’année 2024 aura marqué tourné pour Xbox, puisque ces derniers mois, on a vu plusieurs jeux produits par les Xbox Game Studios débarquer chez la concurrence, de la Switch à la PS5. Une stratégie qui s’est avérée être très payante pour certains titres comme Sea of Thieves, ce qui doit certainement pousser l’entreprise à préserver dans cette voie. En témoigne le portage PS5 déjà prévu pour Indiana Jones et le Cercle Ancien, ainsi que l’arrivée de DOOM: The Dark Ages directement sur la dernière console de Sony. Beaucoup de licences qui ont été acquises via des rachats donc. Ce qui nous fait nous demander si cette même politique sera aussi valable pour les licences un peu plus « historiques » de Xbox.