Une nouvelle édition du ID@Xbox Showcase aura lieu le 24 février avec plein d’annonces autour de jeux indépendants

Le plein d’indés et de AA dans une seule émission

Et il y aura du beau monde pour cet ID@Xbox Showcase. Au programme, on devrait notamment y voir du Balatro avec la prochaine mise à jour du titre, mais aussi des jeux issus de 11 bits studios (The Alters ?), Daedalic Entertainment, DON’T NOD, Raw Fury, Team17, Thunder Lotus Games (certainement 33 Immortals) et bien d’autres. De nombreux trailers seront diffusés durant l’événement, avec sans doute quelques dates de sorties pour venir remplir l’agenda du deuxième trimestre de cette année.

Car il faudra encore attendre un peu avant d’assister à l’émission. Microsoft a décidé d’annoncer tout cela très tôt, le temps de bien en faire la publicité autour du site IGN, partenaire de l’événement. Rendez-vous donc le 24 février prochain à 19 heures, heure de Paris, pour assister à cet ID@Xbox Showcase. L’émission sera à suivre sur Twitch, YouTube ou encore IGN et tous les autres réseaux sociaux du groupe.