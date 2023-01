HyperX annonce la Clutch Gladiate, une nouvelle manette Xbox filaire sous licence officielle

Le CES 2023 est un évènement riche en annonce pour tout ce qui touche au jeu vidéo. Que ce soit Sony ou d’autre constructeurs du marché PC, il y en a pour tous les goûts. Aujourd’hui, c’est HyperX qui tire la lumière vers lui avec une nouvelle manette Xbox, la Clutch Gladiate. La marque a également montré les nouveautés de sa gamme de souris Haste.

HyperX peut faire mieux que Microsoft ?

Très célèbre pour ses casques gaming de qualité, HyperX propose depuis longtemps maintenant du matériel pour les joueurs PC. A l’occasion du CES 2023, la marque a annoncé une toute nouvelle manette filaire pour Xbox, la Clutch Gladiate. Proposé à 34.99$ et sous licence officielle Xbox, elle embarque un double verrouillage de la gâchette et des boutons à l’arrière qu’il est possible de remapper. Elle proposera également des moteurs à double grondement ajoutant des signaux de retour de force immersif ainsi que des poignées texturées pour une meilleure prise en main. Elle sera compatible Xbox One, Xbox Series X|S et PC sachant que le câble sera détachable.

HyperX a aussi annoncé deux nouveaux modèles pour ses souris : Hyper X Pulsefire Haste 2 filaire et Hyper X Pulsefire Haste 2 sans-fil. La version filaire sera proposée à 59,99$ et met en avant son poids léger (53 grammes) et des mouvements rapides et fluides grâce au capteur HyperX 26K de haute précision avec des réglages natifs allant jusqu’à 26 000 DPI. La version sans-fil coûtera 79,99$ et proposera une connexion sans fil de 2.4 GHz et une connexion Bluetooth. Elle aussi met en avant un poids très bas (62 grammes) et possède le même capteur que sa version filaire.

Daniel Kelley, responsable mondial du marketing chez HyperX, a déclaré ceci à propos des différents produits présentés ici :

« Pour HyperX, le CES est l’endroit idéal pour souligner notre engagement à fournir des produits de jeu hautes performances à tous les joueurs. Que vous jouiez sur une manette Xbox ou sur un PC, HyperX apporte les derniers produits haut de gamme afin que les joueurs puissent profiter d’un gameplay immersif et engageant ainsi que de la liberté, de la commodité et de la personnalisation sans fil. »