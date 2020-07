Hyper Scape sera également disponible sur les consoles next-gen

Hyper Scape, le battle royale d’Ubisoft, qui est en bêta ouverte depuis le 12 juillet dernier sur PC arrivera également sur les consoles de prochaines générations. Le titre devrait profiter d’améliorations techniques et de fonctionnalités inédites pour les Xbox Series X et PlayStation 5.

Une annonce évidente

Rien de très surprenant dans cette annonce qui a été faite à l’occasion d’une interview de nos confrères de chez SegmentNext avec Christophe Guyot, le directeur créatif du titre. On y apprend également que le point principal d’attention des développeurs sera le framerate ainsi que la réactivité, étant donné le caractère nerveux du soft. Le cross-play sera également de la partie, tout comme le cross-save afin de pouvoir alterner entre différents supports sans pour autant perdre votre avancée.

Toujours pas de date de sortie précise pour Hyper Scape mais les versions PlayStation 4 et Xbox One devrait sortir avant la fin de l’été, en même temps que sa saison 1, et donc aux alentours de novembre sur les consoles de prochaines générations qui cumulent les rumeurs pour cette fenêtre de sortie.