Humble propose un You Can Pet The Dog Bundle avec 8 jeux à 10€

Régulièrement, Humble Store propose des promotions et des packs intéressants sur sa boutique officielle. Parfois, ce sont de simples remises sur les jeux. Mais le site est surtout connu pour ses bundles participatifs où l’acheteur choisi son montant et repart avec un certain nombreux de jeux en fonction. Cette fois, c’est un bundle You Can Pet The Dog qui est proposé.

Du Shenmue et du Blair Witch

Ce pack plaira assurément aux amateurs de doggos (et à plusieurs personnes de notre équipe). Il propose de récupérer quelques titres iconiques dans lequel – vous l’avez deviné – on peut caresser un chien au cours de l’aventure. Si vous souhaitez partager une histoire avec gentil toutou, vous devriez y jeter un oeil.

Ainsi, pour moins de 1€, vous pouvez récupérer :

Scribblenauts Unlimited

Beyond Eyes

Dog Sled Saga

Bulb Boy

En mettant plus que la moyenne des acheteurs (actuellement 4,09€), vous aurez en plus :

Shenmue I & II

Where the Water Tastes Like Wine

Death’s Gambit

Enfin, pour 10,18€, vous aurez l’intégralité des précédents jeux ainsi que :

Blair Witch et son Good Boy Pack

Assurément, si vous n’avez encore aucun de ces titres, cela peut valoir le coup. On y retrouve le jeu d’horreur de Bloober Team ou encore le très sympathique Where the Water Tastes Like Wine. Pour en profiter, il suffit de se rendre à cette adresse.