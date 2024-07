Humble Games (Temtem, Stray Gods, Wizard of Legend) voit son staff être licencié mais ne ferme pas ses portes

Une nouvelle situation d’entreprise fantôme

La nouvelle s’est répandue comme souvent sur LinkedIn, avec un message d’Emilee Kieffer, qui travaillait dans le département de l’assurance qualité, indiquant que l’entièreté du staff de Humble Games avait été licencié. On ignore quel est le nombre exact d’employés que comptaient le groupe jusqu’ici même si l’on sait qu’il est en dessous de 50. De son côté Polygon affirme que ce sont 36 personnes qui sont touchées, tandis que les sources du site Aftermath peuvent bien confirmer qu’il s’agit là du compte global des employés et que par conséquent, Humble Games allait fermer.

Le label a cependant tenté de reprendre le contrôle de la communication en contactant divers organes de presse, dont Gematsu, en précisant qu’il y avait certes une restructuration majeure chez l’éditeur, mais que celui-ci n’allait pas disparaitre. Il indique également que les projets en cours comme Wizard of Legend 2 ou Never Alone 2 n’étaient pas en danger (et on a vraiment du mal à le croire) :

« En ces temps économiques difficiles pour l’édition de jeux indépendants, Humble Games a pris la décision difficile mais nécessaire de restructurer nos opérations. Cette décision n’a pas été prise à la légère ; cela a nécessité de nombreuses délibérations et une réflexion approfondie, dans le but d’assurer la stabilité et le soutien de nos développeurs et des projets en cours. De plus, la restructuration des opérations de Humble Games n’aura aucun impact sur les opérations de Humble Bundle […] Nous nous engageons à rendre cette transition aussi fluide que possible pour toutes les personnes impliquées. Merci pour votre soutien et votre compassion pendant cette période difficile. »

Un communiqué qui ne passe pas du tout auprès des ex-employés, dont l’ancien lead creative Chris Radley (qui a quitté l’entreprise en 2022), qui indique que toute l’équipe de Humble Games a été mise à la porte. Et s’il ne reste personne, peut-on encore dire en toute crédibilité que Humble Games existe comme Ziff Davis l’affirme ?

La situation n’est pas sans rappeler celle de Roll7 et Intercept Games chez Take-Two. L’éditeur s’acharne à dire que ces studios sont bien vivants alors qu’ils ne comptent plus personne dans leur rang. Autrement dit, la marque existe, mais les personnes qui y travaillaient ont été mis de côté. C’est visiblement la même chose pour Humble Games, dont le nom ne va peut-être pas disparaître tout de suite mais qui est forcément condamné.