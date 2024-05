IGN Entertainment rachète le groupe derrière les sites anglophones Eurogamer, GamesIndustry.biz, VG247 et d’autres

IGN met la main sur son plus gros concurrent

L’annonce a été faite hier par les principaux sites concernés par ce rachat. Gamer Network regroupe en son sein Eurogamer, qui est sans doute le site le plus connu de la liste, mais aussi GamesIndustry.biz, VG247, Rock Paper Shotgun et Dicebreaker. Et c’est sans compter les parts possédés par Gamer Network chez Hookshot (NintendoLife, PushSquare) ou encore Digital Foundry. Des noms qui vous disent peut-être quelque chose si vous suivez la presse anglophone, ou simplement si vous avez déjà lu un de nos nombreux articles s’appuyant sur les sources de ce site.

Guess who has two thumbs and is being made redundant following my company getting new owners — Alice Bell (@ABeeWords) May 21, 2024

Comme dans toute consolidation, des licenciements ont été annoncés. On peut notamment noter les départs de Stephany Nunneley-Jackson (responsable news chez VG247), Alice Bell (responsable éditoriale chez Rock Paper Shotgun) ou encore Jeffrey Rousseau et Brendan Sinclair de GamesIndustry.biz, qui ont toutes et tous été mis à la porte suite à cette annonce. On peut parier que ce ne sont que les premiers et que les sites déjà possédés par le groupe, dont IGN, doivent également avoir une épée de Damoclès au-dessus d’eux face à ce rachat. Bien sûr, le syndicat IGN Creators Guild peut apporter un contre-poids, encore faut-il qu’il possède les armes pour cela.

La pluralité de la presse s’effrite encore un peu plus

Si ces licenciements sont déjà problématiques, la consolidation de la presse anglophone apporte de vraies interrogations. On vous laissera seuls juges de la qualité et de la pertinence ou non des articles du site anglophone d’IGN, qui était déjà le site le plus influent dans notre secteur, mais voir la pluralité de la presse s’effondrer petit à petit n’arrange personne, surtout pas les lectrices et les lecteurs.

On ne sait pas trop ce qu’il adviendra de la ligne éditoriale de ces sites, en espérant malgré tout chacun garder sa propre identité. Perdre GamesIndustry.biz et ses analyses pertinentes sur le marché et sur l’industrie serait tout à fait regrettable, tout comme Eurogamer qui pourrait lui aussi changer complètement à cause de sa ligne sans doute trop proche de celle d’IGN.

Si vous suivez la presse anglophone et que vous souhaitez avoir plusieurs sons de cloche au lieu de vous référer à un seul et même groupe, on ne pourra que vous conseiller d’aller jeter un œil à des médias comme Second Wind (anciens de The Escapist), Aftermath (anciens de Kotaku), Gematsu (la référence pour l’actualité), ou VGC (qui était sous contrat avec Gamer Network mais qui est plus indépendant). Rappelons aussi que la presse francophone fait face aux mêmes problèmes et a besoin du même soutien, comme nous, ActuGaming, mais aussi bien d’autres entités comme Canard PC, Origami, Xboxygen, Factornews, JV le Mag, Jeux Vidéo Magazine et bien d’autres.