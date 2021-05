Hot Wheels Unleashed dévoile un nouveau trailer et des screenshots

Après nous avoir offert un premier trailer de gameplay et dévoilé un nouveau circuit et de nouvelles voitures, Hot Wheels Unleashed nous propose un trailer et quelques screenshots.

L’environnement « Skyscraper »

Hot Wheels Unleashed continue de se dévoiler avec l’environnement « Skyscraper« . Basé sur un site de construction où la verticalité occupe le devant de la scène, et dans lequel les pistes sont situées sur trois étages différents, le nouvel environnement dénote avec le précédent « Garage ».

Le trailer a également révélé six nouveaux véhicules sur les plus de 60 disponibles dans le jeu au lancement. Les nouvelles voitures sont les suivantes : Bump Around, Mountain Mauler, Sandivore, Boom Car, Buns of Steel, Fast Gassin et Motosaurus.

Hot Wheels Unleashed est prévu pour le 30 septembre sur PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X | S, Switch et PC.