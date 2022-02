Horizon Zero Dawn – Le Faucon-Soleil : Présentation et avis sur le comics de Mana Books

En 2017 sortait l’un des jeux les plus vendus de la PlayStation 4 : Horizon Zero Dawn. Forts du succès de cette nouvelle franchise, Sony et Guerrilla ont décidé de remettre le couvert cette année en nous proposant un second opus pour la série. Mais une question demeure, que s’est-il vraiment passé entre les deux premiers volets de cette licence ?

Si Horizon Forbidden West met le cap sur une contrée nouvelle, l’éditeur Mana Books a trouvé bon de nous permettre de découvrir quelques histoires originales prenant place entre les deux épisodes. Et le premier tome de ces comics est justement sorti ce mois-ci, légèrement avant la sortie du titre développé par le studio néerlandais.

Mais est-ce que cette création originale, venue étoffer l’univers de la saga est à la hauteur de ses ambitions ? Et surtout, est-ce que les directeurs de Guerrilla, dont l’envie est d’étendre l’univers d’Horizon à travers plusieurs médias, peuvent être satisfaits ? Voyons tout cela ensemble.

Une side-story pour connecter les deux jeux ?

La première chose à savoir, c’est que ce livre est sous-titré Le Faucon-Soleil. Pour celles et ceux ayant poussé l’achèvement du titre vidéoludique plus loin que la seule trame principale, vous aurez aisément compris un point essentiel de l’histoire : Aloy n’est pas le personnage central de ce comics.

Non, à la place, l’histoire se concentre sur Talanah, après que l’héroïne de Meridian soit parvenue à vaincre Hadès avec l’aide de ses alliés. Malgré cette victoire, de nombreuses machines continuent de menacer les chasseurs à travers le monde. Et, en l’absence d’Aloy, c’est bien son amie qui se charge de veiller à la sécurité de tous.

Oui mais voilà, quelques temps auparavant, Talanah et Aloy ont découvert une nouvelle espèce de machine, bien plus puissante et dangereuse, qui prend les humains pour proie. Reconnaissables à leur allure et à leur couleur, ces machines sont difficiles à vaincre et vont, vous vous en doutez, être le centre d’intérêt de cette première histoire originale.

Évidemment, et à mesure que l’histoire avance, le lecteur peut découvrir de nouveaux personnages, tout en approfondissant légèrement la relation entre l’héroïne de la présente histoire et l’héroïne de l’histoire d’origine, bien que cette seconde ne fasse que de très brèves apparitions au fil des pages. Néanmoins, Talanah tient très bien la barre, se révélant être un personnage intéressant à suivre.

Ambiance et visuels réussis

Oui, disons-le, suivre une histoire qui met Aloy en retrait pour se concentrer sur Talanah, c’était un choix plutôt audacieux. Après tout, la licence est encore jeune et en dehors de son héroïne, l’univers d’Horizon n’a pas encore montré tout son potentiel et ses personnages secondaires sont restés, comme leur nom l’indique, secondaires. Dès lors, les mettre en avant peut sembler risqué, mais la formule prend assez bien ici.

Ce scénario et ces personnages réussis, le comics le doit sans doute à Anne Toole, qui s’est occupée d’écrire le scénario de la présente histoire. Si son nom vous dit quelque chose, c’est sans doute parce qu’elle a travaillé comme scénariste sur Horizon Zero Dawn, rien que ça. De ce fait, ce qui nous est présenté dans cette aventure s’intègre excellemment bien au jeu, tout en restant agréable à suivre.

Un petit bémol, cependant, reste le rythme de l’histoire. On sent que l’objectif était de boucler cette histoire de Talanah en un format qui tiendrait en une seule intégrale. Le rythme en est donc très soutenu et certaines séquences vont bien trop vite. Offrir un peu de temps de pause dans la lecture, via quelques décors et panorama, n’aurait pas été de trop. Malgré tout, on peut dire que le contenu se suffit à lui-même.

Côté artistique, ce sont Ann Maulina et Bryan Valenza qui se sont partagé la tâche. La première, artiste indonésienne, s’est attaquée aux dessins afin de nous proposer des visuels de grande qualité, tandis que le deuxième s’est attelé à coloriser tout cela pour nous replonger dans les palettes de couleurs de l’univers d’Horizon.

Faut-il craquer pour Horizon Zero Dawn – La Faucon-Soleil ?

Comme vous l’aurez compris, nous avons passé un agréable moment en lisant cette histoire faisant suite à la défaite d’Hadès. Malgré tout, notons que cette histoire n’ajoute que peu d’éléments à tout ce qui gravite directement autour d’Aloy. Ce n’est donc pas un achat vital pour ceux à qui les jeux suffisent.

D’ailleurs, l’ambition du studio derrière Horizon Zero Dawn est clairement d’étendre l’univers de sa franchise. Ce premier tome le fait, mais sans proposer une réelle porte d’entrée aux potentiels nouveaux fans. L’aventure présente ici part du principe que le lecteur a déjà joué et terminé le jeu vidéo d’origine avant de se lancer. Un ajout très intéressant au catalogue de Mana Books pour les amoureux du jeu vidéo, donc.

Ainsi, nous pouvons conclure cet article sur une note positive. Pour les fans du titre d’origine et les amoureux de comics, cette histoire est à conseiller car elle reste très agréable à découvrir, bien écrite et visuellement bien foutue. Son traitement des personnages est également très bon. Nous recommandons donc fortement cette lecture à tous ceux que le premier volet de la saga a pu convaincre !