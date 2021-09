Horizon Forbidden West : Evolution d’Aloy, version PS4… De nouveaux détails sur le jeu

Même si Horizon Forbidden West a fait l’impasse sur la dernière conférence de PlayStation, il reste bien le prochain gros blockbuster des consoles Sony, avec une sortie en ligne de mire fixée pour février prochain. On a eu droit à une vidéo de gameplay il y a quelques mois, mais l’équipe s’attarde désormais à nous donner un peu plus de détails sur le personnage d’Aloy dans cette suite.

Un personnage qui va évoluer

C’est via l’intermédiaire du PlayStation Blog que Bo de Vries, community lead chez Guerrilla Games que l’on peut obtenir plus de détails sur cette suite, notamment concernant l’évolution de notre héroïne. On apprend alors que six mois séparent l’intrigue de Horizon Zero Dawn à celle de ce second opus, tandis que Aloy cherche à mettre fin à une maladie qui se répand à travers l’Ouest.

Ben McCaw, directeur narratif chez Guerrilla, nous dit alors que Aloy promet d’être encore plus réelle que dans le premier opus, avec une personnalité encore plus développée :

« Née et élevée comme une paria, Aloy a une perspective unique sur le monde. Elle est profondément empathique envers ceux qui souffrent, et déterminée à punir les oppresseurs puissants. Bien qu’elle se soit fait de nombreux amis au cours de ses aventures, elle a toujours le sentiment d’être une étrangère, et en réalité, elle n’a pas vraiment de foyer. Ces aspects de son personnage seront explorés en profondeur lorsqu’elle traversera la mystérieuse frontière de l’Ouest prohibé. Cela vaut aussi pour l’histoire. Elle commence avec la jeune fille pour laquelle les joueurs se sont pris d’affection pendant les événements d’Horizon Zero Dawn. Mais nous avons ajouté de nouvelles tribus, de nouveaux compagnons et de nouvelles difficultés, et tout cela poussera Aloy à changer. Nous ne voulons pas trop en dire, mais de grosses surprises vous attendent ! Nous ne doutons pas une seconde que les joueurs apprécieront de la voir évoluer. »

Plus loin, il évoque également le système de combat, dont on a pu voir les améliorations lors de la vidéo de gameplay, avec des éléments qui permettront à notre héroïne de se déplacer plus rapidement. Aloy ne sera pas la seule à avoir évolué entre les deux opus, puisque le studio accordera un soin tout particulier à la représentation des tribus du jeu :

« Chez Guerrilla, nous adorons explorer et enrichir sans cesse l’identité et la culture des tribus que nous imaginons. Bien que les Utarus soient apparus brièvement dans Horizon Zero Dawn, ils ont une place plus importante dans Horizon Forbidden West, avec une conception plus aboutie et un style vestimentaire plausible, notamment grâce à l’utilisation de nouveaux matériaux pour créer des tenues pratiques adaptées à leurs activités quotidiennes, à leur environnement et à leur diversité hiérarchique. »

Une version PS4 qui ne sera pas au rabais

L’arrivée de la PS5 est aussi un sujet abordé ici, puisqu’il permet de rendre les modèles 3D encore plus réalistes. Si on nous promet un niveau de rendu et des « expressions faciales à un niveau encore jamais atteint pour des personnages toujours plus réalistes » sur la console, cela ne veut pas dire pou autant que la version PS4 a été mise de côté :

« Nous avons développé et testé le jeu en simultané sur PlayStation 4 et PlayStation 5, car il est essentiel pour nous, en tant que studio, que les joueurs sur PlayStation 4 bénéficient d’une expérience tout aussi immersive. Grâce à ce que nous avons appris dans Horizon Zero Dawn, nous savions que nous pouvions encore exploiter des ressources inexplorées pour améliorer le réalisme et la qualité de nos assets personnages. »

Et puisque l’on évoque le look d’Aloy, de nombreuses nouvelles tenues seront ajoutées dans Horizon Forbidden West, et celles-ci posséderont des compétences uniques, avec un nouvel arbre de compétences à prévoir.

Afin d’aider les amateurs et amatrices de cosplay, Guerrilla Games donne même quelques détails en plus sur les spécificté du viages et de la tenue d’Aloy, que l’on vous laisse consulter sur le PlayStation Blog.

Horizon Forbidden West sera disponible dès le 18 février 2022. Les précommandes des différentes éditions du jeu sont déjà disponibles.