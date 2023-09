Horizon Forbidden West : Une Complete Edition contenant le jeu de base et le DLC Burning Shores a été repérée

Une annonce imminente ?

Depuis quelques temps, la version de base de Horizon Forbidden West est bradée dans les différentes boutiques, tandis qu’elle est même offerte dans le PlayStation Plus Extra. Une stratégie qui sert ensuite à mieux vendre le DLC, ou tout simplement à vider les stocks avant l’arrivée d’une nouvelle version plus complète. Ce week-end, on a pu voir que l’organisme de classification de Singapour a listé un certain « Horizon Forbidden West Complete Edition », qui contiendrait le jeu de base ainsi que l’extension Burning Shores. Listing qui a aujourd’hui disparu suite à sa découverte et à son partage, mais Internet n’oublie jamais.

Lorsqu’un jeu apparaît de cette façon chez un organisme de classification, c’est tout sauf un hasard et on peut désormais s’attendre à ce que cette édition soit annoncée dans les prochains jours. Peut-être pas lors d’un State of Play, que l’on attend toujours, mais aux alentours de ce dernier. De quoi faire à nouveau vendre Horizon Forbidden West pour les fêtes de fin d’année et dépasser les 10 millions d’unités écoulées ?

