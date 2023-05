Horizon Forbidden West atteint les 8,4 millions d’unités vendues, la licence affiche 32,7 millions de ventes

L’une des licences PlayStation les plus populaires

Pour fêter cet anniversaire, le studio a eu droit à un bel article récapitulatif sur son historique, mettant en avant la licence Killzone mais également Horizon. L’occasion de faire un petit point sur les chiffres de la série.

On apprend d’abord que 32,7 millions de jeux Horizon ont été vendus. Cela englobe également Call of the Mountain, mais on comprend vite que Horizon Zero Dawn représente la majeure partie de ce titre.

On notera tout de même que dans tout cela, Horizon Forbidden West compte 8,4 millions de copies vendues en un peu plus d’un an (les chiffres s’arrêtent au 16 avril), ce qui est un excellent score pour cette suite. Elle aura sans doute du mal à rattraper le premier épisode, sans doute à cause de sa disponibilité sur le PlayStation Plus Extra. Les joueurs et joueuses qui ont découvert le titre via l’abonnement ne sont d’ailleurs pas compatibilisés ici, mais PlayStation affirme qu’ils se comptent en millions (de même pour Zero Dawn).

On nous rappelle également que l’aventure d’Aloy va continuer, comme le studio l’avait déjà teasé il y a quelques jours.

Horizon Forbidden West est disponible sur PS4 et PS5. Vous pouvez également consulter notre guide complet afin d’en savoir plus sur le jeu.