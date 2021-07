Horizon Forbidden West : Au tour de Bloomberg d’affirmer que le jeu est reporté à 2022

La rumeur prend de l’ampleur. Alors que l’on attend Horizon Forbidden West pour cette année, en croisant très fort les doigts, Jeff Grubb a déclaré il y a quelques heures que le jeu devrait être repoussé à 2022, avec une annonce du report en septembre. C’est au tour du très sérieux Jason Schreier de prendre la parole à ce sujet, et il se montre beaucoup moins hésitant que son confrère de Games Beat.

Sony has delayed the PlayStation exclusive Horizon Forbidden West to the first quarter of 2022, a source tells Bloomberg, confirming a rumor shared by @JeffGrubb yesterday. The latest in the video game industry's cascade of 2021 delays https://t.co/8atrR25oxd

— Jason Schreier (@jasonschreier) July 30, 2021