Hogwarts Legacy : Warner Bros semble indiquer que la sortie serait prévue après avril 2022

Hogwarts Legacy est sans doute l’un des jeux les plus attendus du moment, et son report ainsi que le silence qui règne autour du jeu ne font qu’augmenter l’impatience des fans autour du titre. Alors qu’il y a toujours une chance de voir le titre réapparaitre en décembre lors des Game Awards (même si on n’en mettrait pas notre main à couper), une nouvelle déclaration vient donner une petite précision sur le lancement du jeu.

Une sortie pour la seconde moitié de 2022 ?

C’est via une interview de Rachel Wakely, general manager chez Warner Bros, réalisée par Toy World (et relayée par VGC), que l’on en apprend plus sur les projets liés à Harry Potter en 2022. Elle indique alors que deux sorties majeures sont prévues pour la licence 2022, et que la première sera celle du film Les Animaux Fantastiques: Les Secrets de Dumbledore, prévu pour sortir le 8 avril en Grande-Bretagne.

La seconde, vous l’aurez deviné, c’est Hogwarts Legacy. Et cette petite indication semble donc confirmer que la sortie du jeu n’est définitivement pas prévue avant la sortie du film, donc pas avant avril 2022, si certains avaient encore un doute. En dehors d’un sursaut dans la communication dès les Game Awards, il aurait été surprenant de voir le jeu sortir au premier semestre, d’autant plus que ce dernier est déjà bien rempli niveau sorties.

Dans tous les cas, le jeu est toujours prévu pour 2022, et Rachel Wakely indique que l’attente des fans finira par payer :

« De ce que j’en ai vu, le lancement du jeu vaudra la peine d’attendre et offrira aux fans un moyen unique d’interagir avec la franchise. »

Hogwarts Legacy est attendu sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.