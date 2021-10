Hogwarts Legacy pourrait donner des nouvelles en octobre ou aux Game Awards

Voilà plus d’un an que l’on est sans nouvelles de Hogwarts Legacy, si ce n’est lors de son report en janvier dernier. Alors que le titre est pour l’instant toujours prévu pour 2022, les fans de la saga Harry Potter attendent de savoir quand le jeu va se manifester à nouveau, et tous les regards sont naturellement tournés vers le prochain grand événement du milieu, les Game Awards. Mais le titre pourrait réapparaitre dès ce mois d’octobre si l’on en croit une insider.

Des nouvelles du jeu en 2021 ?

Avant d’évoquer quoi que ce soit à propos du jeu et de cette rumeur, il est important de bien remettre les choses dans leur contexte en étudiant l’historique de l’insider en question (c’est long, mais nécessaire). Relativement jeune dans le milieu, Millie A s’est fait connaitre récemment sur Twitter suite à ses prédictions relativement justes sur des annonces à venir.

Par exemple, le 7 septembre dernier, elle a déclaré qu’un projet Metal Gear était en développement chez un studio asiatique, mais pas japonais. La semaine dernière, VGC nous apprenait justement qu’un studio chinois travaillait sur un remake de MGS 3, avant qu’Eurogamer cite le nom du studio Virtuous.

Le 6 septembre, trois jours avant le PlayStation Showcase, elle a posté une image teasant Wolverine, avant qu’un jeu Wolverine soit annoncé lors du show. Show dont elle avait également donné la date dès le 25 août, une semaine avant l’annonce. Notons également qu’elle avait précisé que cette présentation devait inclure des informations sur le PS VR 2, ce qui n’est pas arrivé.

This month or December’s Game Awards. — Millie A (@millieamand) October 1, 2021

Un historique qui est donc assez solide, même si imparfait. Et c’est pourquoi l’on prendra des pincettes ici. Alors que quelqu’un lui demandait quand Hogwarts Legacy allait réapparaitre, elle a alors déclaré que le jeu referait surface dès le mois d’octobre, ou au Game Awards.

On imagine mal un jeu de cette ampleur refaire surface en dehors d’un gros show, donc les Game Awards seraient plus plausible. Quoi qu’il en soit, si tout cela est vrai, l’attente ne sera plus très longue avant de revoir Poudlard.