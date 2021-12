Hogwarts Legacy : Le studio nous promet de nous donner plus de nouvelles en 2022

Etant donné son absence très remarquée lors des Game Awards, Hogwarts Legacy se fait plus que jamais attendre, et les rumeurs à propos de la date de son retour sont de plus en plus nombreuses. Histoire de couper court à toutes les spéculations, le studio Avalanche de Warner Bros a décidé de prendre la parole pour nous donner rendez-vous en 2022.

Allez, 2022, c’est plus si loin

Happy Holidays from the Avalanche team! We’re excited to share more news and updates on Hogwarts Legacy next year. pic.twitter.com/f1rBcJf91O — WB Games Avalanche (@AvalancheWb) December 16, 2021

En plus de nos souhaiter de joyeuses fêtes, l’équipe en profite pour préciser qu’ils partageront « plus d’informations et de mises à jour sur Hogwarts Legacy l’année prochaine ». Voilà qui vient mettre fin aux rumeurs à propos d’une présentation de dernière minute cette année (on est le 17 décembre, il était temps d’abandonner cet espoir voyons).

Une fois cela dit, cela ne nous donne pas plus d’indications quant à la réapparition du titre. Après tout, l’année prochaine, ce n’est que dans deux semaines, et le jeu pourrait très bien refaire parler de lui le 1er janvier comme le 31 décembre (ou manquer à cette promesse, ce qui ne serait pas une première, n’est-ce pas Final Fantasy XVI ?).

Bref, on l’a compris, il faudra prendre son mal en patience avec ce jeu, mais on espère que les célébrations autour des 20 ans de la saga Harry Potter permettront de remettre le jeu sur le devant de la scène très prochainement.