Hogwarts Legacy, l’un des jeux les plus attendus en ce moment, devrait donner des nouvelles très bientôt selon une personne visiblement bien informée. Comme d’habitude, une information à prendre avec des pincettes.

Hogwarts Legacy a été l’un des grands absents des derniers Game Awards alors que l’on espérait un trailer dantesque durant ce déluge d’annonces. D’après les échos, il semble que Warner Bros repousse la chose, mais d’après un « leaker » visiblement bien informé, un trailer pourrait voir le jour très bientôt.

Anyway, things got moving for #HogwartsLegacy today, I'm expecting the trailer very soon.

— AccNGT (@AccNgt) December 14, 2021