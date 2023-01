Hogwarts Legacy : Le site ResetEra décide de bannir complétement le jeu de ses colonnes

Même si à n’en pas douter, le jeu se vendra comme des petits pains grâce à l’aura de la licence Harry Potter, Warner Bros Games se trouve dans une situation pour le moins épineuse concernant la promotion autour de Hogwarts Legacy. Bien qu’elle ne soit pas impliquée d’un point de vue créatif dans le développement du jeu, J.K. Rowling est largement critiquée pour ses nombreux propos ayant été jugés offensants, notamment envers la communauté transgenre. Un boycott du jeu s’est donc organisé depuis quelques mois chez celles et ceux qui ne souhaitent pas que leur argent servent à financer indirectement l’autrice. Ce refus de promouvoir le jeu s’étend aujourd’hui à ResetEra, l’un des plus gros forums de jeu vidéo au monde, qui prend une décision inédite.

Silencio

Les modérateurs de ResetEra ont annoncé hier leur décision de suspendre définitivement la création de nouveaux topics ou threads mettant en avant les dernières actualités autour de Hogwarts Legacy :

« Après une discussion interne, nous avons commencé à commencer à décrire les problèmes soulevés à cause de Rowling et le jeu en question et à chaque fois, et au fur et à mesure que nous en discutions, nous revenions sans cesse au simple fait que Rowling n’est pas seulement une personne intolérante, mais qu’elle est activement à la recherche – tout en utilisant sa position de personne riche et célèbre – d’une législation qui nuira aux personnes transgenres. Qu’elle utilise l’influence et l’argent gagnés grâce à son succès avec Harry Potter pour faire avancer la législation transphobe. Par conséquent, l’équipe de modérateurs a décidé d’étendre son interdiction de promotion pour le jeu Hogwarts Legacy. Ce qui veut dire qu’il n’y aura pas de nouveaux topics sur ce jeu. »

Une prise de position peu commune pour le site, qui ne laissera sans doute pas Warner Bros Games indifférent, étant donné l’influence de ResetEra dans le milieu anglophone du jeu vidéo. Reste à voir si l’éditeur ou le studio mettront une nouvelle fois en avant leur absence de lien avec J.K. Rowling dans le développement du jeu, ou s’ils préféreront garder le silence en attendant de voir comment le jeu se comporte dans les charts.

Hogwarts Legacy sortira le 10 février sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Il arrivera ensuite le 4 avril sur PlayStation 4 et Xbox One, puis le 25 juillet sur Nintendo Switch.